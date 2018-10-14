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  • 14.10.2018 16:18
  • Son Güncelleme: 14.10.2018 - 16:18

26. 2. fragman yayınlandı! : ''Sana söz mavi tüylü geyik, her şey çok güzel olacak!"

2. fragmanı yayınlandı. Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölümde Vedat'ın kurşununa Nefes hedef oluyor. Nefes'in hayata tutunmasını sabırsızlıkla beklerken Nefes'in kalp atışı duruyor mu? Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölümde izleyiciyi zor anlar bekliyor. Duygu yüklü dakikalara hazır olun. Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölüm 2. fragman izle...

Sen Anlat Karadeniz bu Çarşamba akşamı izleyiciyi hüngür hüngür ağlatacak! Vedat'ın kör kurşununa yakalanan Nefes hayata veda mı ediyor? Tahir'in öfkesi nasıl dinecek? Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz son bölümde Tahir Vedat'ı vurdu ancak Vedat yine kurtulmayı başardı. Yayınlanan son bölümden sonra gelen ilk fragmanla yürekler ağızlara gelirken Sen Anlat Kardeniz yeni bölüm son fragman ortalığı darma dağın etti! Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölüm 2. fragmanı ve Sen Anlat Karadeniz son bölüm full izle...

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