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  • 12.10.2018 16:02
  • Son Güncelleme: 12.10.2018 - 16:02

26 fragmanı: 'nin gebeliği son mu buluyor? Sen Anlat Karadeniz ...

yayınlanan 25. üyle yine nefesleri kesti ancak de işler iyice karışacak ve bu kez Tahir'i de abisi Mustafa'yı da kimse tutamayacak. Sen Anlat Karadeniz 26 yeni bölüm fragmanda ipler iyice geriliyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Vedat yine ortaya çıkıyor ve kurşunun hedefi bu kez şaşıyor! Nefes'in vurulduğunun haberi hamile olan 'ye gidince Asiye'nin gebeliğinde sorun mu yaşanacak? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve son bölüm full izle...

Sen Anlat Karadeniz'in 26. yeni bölüm fragmanı yine merakları artımayı başardı. Seyirciyi her hafta Çarşamba akşamı ekrana kilitlemeyi başaran efsane dizi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Tahir'i ve abisi Mustafa'yı kimse tutamayacak! Sen Anlat Karadeniz son bölüm ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanda Nefes vuruluyor ve haberi alan Asiye kahroluyor. Peki, Asiye'nin yaşanan bu inişli çıkışlı günler yüzünden gebeliği son mu bulacak? Asiye bebeğini mi düşürecek? İşte Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm full izle...

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