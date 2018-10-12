Sen Anlat Karadeniz'in 26. yeni bölüm fragmanı yine merakları artımayı başardı. Seyirciyi her hafta Çarşamba akşamı ekrana kilitlemeyi başaran efsane dizi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Tahir'i ve abisi Mustafa'yı kimse tutamayacak! Sen Anlat Karadeniz son bölüm ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanda Nefes vuruluyor ve haberi alan Asiye kahroluyor. Peki, Asiye'nin yaşanan bu inişli çıkışlı günler yüzünden gebeliği son mu bulacak? Asiye bebeğini mi düşürecek? İşte Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm full izle...