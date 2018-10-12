Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan iyice artıyor. Züleyha'ya rüya gibi bir hayat bahşettiğini düşünerek karşısında mutlu bir kadın görmek isteyen Demir, onun buğulu gözlerini gördükçe çılgına dönecek! 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 5. son bölümü yayınlandı. 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 5. son bölüm full izle...