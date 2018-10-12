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  • 12.10.2018 10:45
  • Son Güncelleme: 12.10.2018 - 10:45

'da rüzgarı esiyor! fragmanı yayınlandı mı? Son bölüm !

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez olmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 5. son bölümde yine izleyiciyi ekranları başına kilitledi. Dizide kısa sürede dikkatleri üzerine çeken ise en çok konuşulan oyuncu oldu. Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci, oyunculuğuyla gönüllerde taht kurdu. Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova 6. ve ilerleyen bölümlerde de izleyiciyi bir hayli şaşırtacağa benziyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova son bölüm ...

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan iyice artıyor. Züleyha'ya rüya gibi bir hayat bahşettiğini düşünerek karşısında mutlu bir kadın görmek isteyen Demir, onun buğulu gözlerini gördükçe çılgına dönecek! 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 5. son bölümü yayınlandı. 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 5. son bölüm full izle...

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