Aşk ve Mavi’nin 73. bölümü yayınlandı | Aşk ve Mavi izle





Göreçkiler zor durumda!

Mavi, ölümden son anda kurtulmuştur. Yüksel'in ona bilerek yardım elini uzatmadığını asla öğrenemez. Fazıl, Elmas'la ilgili gerçeği öğrenmek üzeredir. Elmas'ın, Aydan'ı durdurabilmesi için çok az zamanı vardır. Mavi'nin ölüm tehlikesi atlattığını duyan Ali, Mavi'nin daha fazla üzülmemesi için Yüksel'le olan anlaşmasını fesheder. Yüksel, deliye döner ve Göreçkiler'e çok büyük bir zarar vermek ister. Cemal'le iş birliği yaparak onlara büyük bir darbe indirir. Neredeyse bütün müşterilerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Göreçkiler zor durumdadır. Ali, başlarına gelen bu felaketi kimin planladığını düşünürken tesadüfen şahit olduğu bir şey onu şaşkına çevirir.

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Mavi'nin öfkesi!

Mavi ve Ali, yüzüğün Ali'nin cebine nasıl girdiğini bulmaya çalışırlarken Yüksel, Ali'ye yakın olabilmek için bir hamle daha yapar ve Fazıl'a bir inşaat işi için teklif götürür. Fazıl'ın işi kabul etmesi Mavi'yi deliye döndürür. Safiye, Fatma'yı konaktan göndermek için bir ona bir teklifte bulunur. Fatma kabul eder. Safiye, artık Fatma'dan kurtulduğunu düşünerek mutlu olurken Fatma beklenmedik bir karar alır. Hasibe, Birgül'e şaka yapıp ona iyi bir ders vermek isterken kendisini içinden çıkılmaz zor bir duruma sokar. Mavi, Yüksel ve Ali'nin her an birlikte çalışacak olmalarını kabullenemez ve bunun için bir şeyler yapmak ister. Öfkeyle hareket eden Mavi ölümle karşı karşıya getirir. Üstelik ona yardım edecek hiç kimse yoktur.