Sen Anlat Karadeniz'in 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta seyircileri ekrana kilitleyen Çarşamba günlerinin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz bu haftada nefesleri kesen bir bölümle ekrana geldi. Yayınlanan son bölümüyle yürekleri ağıza getiren Sen Anlat Karadeniz'in 26 yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Tahir ve Nefes konuşurken Vedat yine ortalığı karıştırıyor. Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölümde Vedat Nefes'i vuruyor. Peki, Nefes ölecek mi? İşte Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölüm fragmanı...