Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölümüyle bu akşam her Perşembe olduğu gibi yine izleyicisine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Atv'nin kısa sürede sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Demir Züleyha'nın evden kaçtığını öğrenince deliye dönüyor! Yılmaz hapishaneden firar ediyor ve soluğu Hünkar'ın yanında alıyor. Peki, Yılmaz Hünkar'ı öldürecek mi? Demir Züleyha'nın bebeğini öğrenecek mi? Züleyha bebeğini öldürecek mi Yeni dizi Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölümde bakın neler olacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm fragmanı hakkında detaylar... Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm fragmanı...