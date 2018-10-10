

Her hafta seyircileri ekrana kilitleyen Çarşamba günlerinin rakipsiz dizisi Sen Anlat Karadeniz bu haftada nefesleri kesen bir bölümle ekrana geldi. Sen Anlat Karadeniz'in 26. Bölüm fragmanı yayınlandı!







SEN ANLAT KARADENİZ'İN 25. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI? SEN ANLAT KARADENİZ 25. BÖLÜM İZLE

Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Tahir vicdanıyla baş başa kalır. Tahir, Mustafa'nın katil olmasına engel olurken kendi öfkesine hakim olamaz. Vedat'la hesaplaşmasını tamamlamaya karar veren Tahir çizgiyi aşar. Nefsine yenilen Tahir için merhametsizliğinin geri dönüşü olacak mı?







Murat, Nazar için endişelenirken sevdiğinin kendisi için Vedat'la olduğunun farkında değildir. Murat için çok büyük bir bedel ödeyen Nazar, her şey için çok geç olduğunu düşünmesine rağmen Murat'ın elinden tutabilecek mi?

Tahir vicdanının sesini dinleyip teslim olmaya karar verir. Zalimliğinin bedelini özgürlüğüyle ödemeye hazır olan Tahir, beklediğinden büyük bir bedel mi ödeyecek? Vedat'ı gömdüğü mezara girerken yanında kimi sürükleyecek?

