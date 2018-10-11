Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde herkesin yüreği ağzına geldi. Edho son bölüm son sahnede Muzi Ziya'yı öldürdü ve Hızır'dan kardeşi İlyas mı yoksa yeğeni Alparslan mı ilk önce ölsün diye seçenek sundu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm yayınlandıktan hemen sonra izleyici merakla EDHO 111. yeni bölümü aramaya başladı. Ancak sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. EDHO yeni bölüm fragmanı ve merak ettiğiniz tüm gelişmeleri www.takvim.com.tr den takip edebilirsiniz...