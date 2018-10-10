

Sen Anlat Karadeniz'in 25. Bölümü yayınlandı. Her hafta seyircileri ekrana kilitleyen Atv'nin rakipsiz dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 25. son bölümünü tek parça olarak takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz…

Tahir vicdanıyla baş başa!

Tahir, Mustafa'nın katil olmasına engel olurken kendi öfkesine hakim olamaz. Vedat'la hesaplaşmasını tamamlamaya karar veren Tahir çizgiyi aşar. Nefsine yenilen Tahir için merhametsizliğinin geri dönüşü olacak mı?







Murat, Nazar için endişelenirken sevdiğinin kendisi için Vedat'la olduğunun farkında değildir. Murat için çok büyük bir bedel ödeyen Nazar, her şey için çok geç olduğunu düşünmesine rağmen Murat'ın elinden tutabilecek mi? Tahir vicdanının sesini dinleyip teslim olmaya karar verir. Zalimliğinin bedelini özgürlüğüyle ödemeye hazır olan Tahir, beklediğinden büyük bir bedel mi ödeyecek? Vedat'ı gömdüğü mezara girerken yanında kimi sürükleyecek?

SEN ANLAT KARADENİZ'İN 24. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI? SEN ANLAT KARADENİZ 24. BÖLÜM İZLE

Nefes tetiği çekiyor!

Mustafa, Tahir'e doğrulttuğu silahı ateşlerken Asiye'nin yanı başında olduğundan habersizdir. Bir yandan kardeşi için ağlarken bir yandan Asiye'nin kanında zehir dolaştığını öğrenen Mustafa, yaralı bacağıyla Asiye'yi o uçurumdan nasıl indirecek? Tahir'in öldüğünü düşünen Nefes gözünü karartıp tetiği çekerken kendi sonunu da mı hazırlıyor? Vedat tüm suçlarından aklanıp Kalelilerin karşısına çıkıyor. Ailesini koruyamadığı için kendisine kızan Mustafa, Vedat'ın cezasını kesmeye kararlı. Tahir, Mustafa'yı durdurabilecek mi?