Yayınlandığı günden bu yana reyting sonuçlarının zirvesinden düşmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 4. yeni sezon 2. yeni bölüm bu akşam yine zirveye yerleşecek gibi görünüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. yeni bölüm bu akşam saat 20:00'da Atv'de yayınlanacak! Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal'ın ardından usta oyuncu Tunca Aydoğan da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. yeni bölümde neler olacak?