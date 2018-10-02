SEN ANLAT KARADENİZ 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANDA ROMANTİZM RÜZGARI!

Başladığı günden beri zirveye konan ve kimseye yerini bırakmayan Sen Anlat Karadeniz 2.sezon yeni bölümleriyle birlikte rüştünü ispatladı. Nefes ile Tahir'in engeller dolu dolu aşkını anlatan dizi Sen Anlat Karadeniz 23.son bölümüyle, tüm hafta boyunca çok konuşuldu. Sen Anlat Karadeniz ekibi izleyicisini daha fazla merakta bırakmadı ve Sen Anlat Karadeniz 24.yeni bölüm fragmanını yayınladı. Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı izle...