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  • 02.10.2018 - 13:12
  • Son Güncelleme: 02.10.2018 - 13:12

Sen 24. de ok yaydan çıkıyor! fragmanı izle...

Sen 24. merakla bekleniyor. Atv ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de sular durulmuyor... Nes Vedat engelini ortadan kaldırabilecek mi? Tahir Nefes'ine kavuşabilecek mi? İşte reyting birincisi fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANDA ROMANTİZM RÜZGARI!

Başladığı günden beri zirveye konan ve kimseye yerini bırakmayan Sen Anlat Karadeniz 2.sezon yeni bölümleriyle birlikte rüştünü ispatladı. Nefes ile Tahir'in engeller dolu dolu aşkını anlatan dizi Sen Anlat Karadeniz 23.son bölümüyle, tüm hafta boyunca çok konuşuldu. Sen Anlat Karadeniz ekibi izleyicisini daha fazla merakta bırakmadı ve Sen Anlat Karadeniz 24.yeni bölüm fragmanını yayınladı. Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı izle...

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ALP ARSLAN ALP ARSLAN

ÇOK SAÇMA BİR SENARYO,KÜLTÜR EROZYONU BU OLSA GEREK..

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cevapla 02.10.2018 15:05
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