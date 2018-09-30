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  • 30.09.2018 - 23:22
  • Son Güncelleme: 30.09.2018 - 23:22

'nun 109. bölüm fragmanı yayınlandı | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. bölüm fragmanı

Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108.son bölümü ile yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Yeni sezonun ilk bölümün ardından seyirciler yeni bölüm fragmanını internette araştırmaya başladı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 109. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 'nun 109. bölüm fragmanı

"Mossad'ın radarına girdiniz!"

Hızır Çakırbeyli, bir yandan ardında bırakmak zorunda kaldıklarıyla hayatının en büyük sınavını verirken diğer yandan uluslararası arenada kendini göstermek için bir yola koyulmuştur. Gücüne güç katan yeni ortaklarıyla dünyadaki hiçbir kuvvetin karşılarında duramayacağını kanıtlama zamanıdır artık. Ünal Kaplan danışmanlığında, Avrupa'nın önde gelen ticaret adamlarının buluşacağı bir toplantı tertip edilir.

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