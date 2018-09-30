Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği; Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar ve Ali İpin gibi başarılı isimlerin oyuncu kadrosunu oluşturduğu, Leyla ve Zeynep adlı iki kadın polisin etkileyici dram hikayesini ekranlara taşıyan "Can Kırıkları" 8 Ekim Pazartesi günü seyircisiyle buluşuyor.
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