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  • Televizyon
  • 30.09.2018 - 18:11
  • Son Güncelleme: 30.09.2018 - 18:11

ne zaman başlayacak? Can Kırıkları oyuncu kadrosunda kimler var? Can Kırıkları 1. fragmanı izle

Atv ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Can Kırıkları geçtiğimiz haftalarda yayınlanan tanıtım videosuyla merak uyandırmayı başardı. Ancak artık beklenen an yaklaştı. Can Kırıkları ne zaman başlayacak sorusu cevap buldu. Can Kırıkları 1. fragman ise izleyiciyi heyecanlandırdı. İşte Can Kırıkları oyuncu kadrosu ve başlama tarihi ile Can Kırıkları 1. Bölüm fragmanı...

Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği; Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar ve Ali İpin gibi başarılı isimlerin oyuncu kadrosunu oluşturduğu, Leyla ve Zeynep adlı iki kadın polisin etkileyici dram hikayesini ekranlara taşıyan "Can Kırıkları" 8 Ekim Pazartesi günü seyircisiyle buluşuyor.

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