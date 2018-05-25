Televizyon reytinglerinde olduğu gibi dijital dünyada da kırılmadık rekor bırakmayan Sen Anlat Karadeniz, 7 hafta gibi kısa bir sürede dünyanın en büyük video platformu Youtube'da, Türkiye'nin 1 milyon aboneye en hızlı ulasan kanalı (tüm kategoriler dahil) oldu. Abone sayısı 1 milyona ulaşması sebebiyle Sen Anlat Karadeniz dizisine Youtube tarafından ödül gönderildi. Youtube'dan gelen ödülü dizinin yönetmeni Emre Kabakuşak aldı. Tüm izleyenlere teşekkür eden Kabakuşak, "Yayınlandığımız günden beri bizi takip ederek destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu ödül bizim için çok güzel bir motivasyon oldu. Başarılarımızı seyircilerimizin desteğiyle arttırarak devam edeceğiz. Tüm ekibim adına bir kez daha teşekkür ederim" dedi. Öte yandan ödülle fotoğraf çektiren oyuncuların mutluluğu da gözlerinden okundu.

Şimdiye kadar Sen Anlat Karedeniz videoları dünyanın dört bir yanından, 30 milyonun üzerinde farklı kullanıcı tarafından izlendi. Toplam video tıklanma rakamı ise 1 milyara yaklaştı.

İzleyiciye şiddet gören bir kadının gücünü hissettiren Sen Anlat Karadeniz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav otururken, senaristliğini Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdemüstleniyor. Karadeniz'in eşsiz doğasında çekimlerine devam edilen dizi; Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.