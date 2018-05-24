Muzaffer, gerçeği öğrendikten ve oğluyla yüzleştikten sonra yalnız kalmıştır. Emre, büyük bir tepki göstererek bırakır gider. Nefise ise ortalarda yoktur. Çektiği acılara, döktüğü gözyaşlarına dayanamayan Nefise, herkesten gizlediği bir gerçeği öğrenmiştir.







SEVENLER KAVUŞUYOR!



Bunun üzerine küçük kızı Aysun'u da alarak kayıplara karışır. Şimdi Azime'ye çok daha fazla iş düşmektedir. Her şeyden habersiz çocuklara gerçekleri açıklamak ve baba-oğlu bir araya getirmek istemektedir. Öte yandan Nefise'nin gizemli kayboluşuyla ilgili sır perdesi aralandığında herkes umutlanmıştır. Muzaffer, öfkesini, içindeki aldatılmışlık hissini bastırıp bir baba şefkatiyle bütün aileyi bir araya getirmek, çocuklara kol kanat olmak yolunda başarılı olabilecek midir?