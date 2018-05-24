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  1. Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından flaş final açıklaması

son bölümü yayınlandı

'nin sevilen dizisi 46. son bölümü yayınlandı. Sevenlerin kavuştuğu Kanatsız Kuşlar'ın final bölümünü tek parça olarak buradan izleyebilirsiniz.

Kanatsız Kuşlar son bölümü yayınlandı

Muzaffer, gerçeği öğrendikten ve oğluyla yüzleştikten sonra yalnız kalmıştır. Emre, büyük bir tepki göstererek bırakır gider. Nefise ise ortalarda yoktur. Çektiği acılara, döktüğü gözyaşlarına dayanamayan Nefise, herkesten gizlediği bir gerçeği öğrenmiştir.


Kanatsız Kuşlar 46. Bölüm izle - Hemen izle (Final)



SEVENLER KAVUŞUYOR!


Bunun üzerine küçük kızı Aysun'u da alarak kayıplara karışır. Şimdi Azime'ye çok daha fazla iş düşmektedir. Her şeyden habersiz çocuklara gerçekleri açıklamak ve baba-oğlu bir araya getirmek istemektedir. Öte yandan Nefise'nin gizemli kayboluşuyla ilgili sır perdesi aralandığında herkes umutlanmıştır. Muzaffer, öfkesini, içindeki aldatılmışlık hissini bastırıp bir baba şefkatiyle bütün aileyi bir araya getirmek, çocuklara kol kanat olmak yolunda başarılı olabilecek midir?

Kanatsız Kuşlar 46. Bölüm fragmanı (Final)

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 18:13
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