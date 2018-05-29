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ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Yiğit'İn velayeti kimde kalacak?Fragmanda Nefes'in söylediği 'Bunu sana Vedat yaptıysa elimi, sık tamam mı?' cümlesi tüm izleyenlerin nefesini kesti. İşte Sen Anlat Karadeniz yayınlanan son bölümü ve yeni bölüme dair gelişmeler...







19. bölüm özeti:

Tahir çocuklarla eve gelince, Kaleli Konağı şenlenir. Yiğit'e kavuşan Nefes onun mutluluğunu yaşarken, bir yandan da kızı olduğunu bilmediği Ceylan'la çok tatlı bir ilişki kurmaya başlar. Cümbür cemaat çaylığa gidince, tüm problemlerini unutur, güzel bir hafta sonu yaşarlar. Kaleliler için her şey iyiye gidiyor gibi görünmektedir.





Ancak Deli Tahir'in, canını hiçe sayıp, çocuklarıyla Nefes'i kavuşturmasına engel olamayan Vedat, Mercan'ın da uyanmasıyla hiç olmadığı kadar köşeye sıkışmış, hiç olmadığı kadar tehlikelidir.

Köşeye sıkışmış bir Vedat ne kadar ileri gidebilir?

Sonunda sabrı taşan Tahir, ne kadar delirebilir?





Herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecek büyük restleşme nedir?







Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü için nefesler tutuldu. Sen Anlat Karadeniz 19 bölüm yeni fragmanda Nefes'in duygu yüklü sözleri ön planda. Öldü sandığı kızıyla yan yana olan Nefes'in evlat acısı Ceylan'ın gelişiyle yeniden su yüzüne çıkıyor. Tahir ise Vedat'a verdiği sözden dolayı gerçekleri açıklayamıyor. Mercan'ın gözlerini açtığını öğrenen Vedat ise yeni bir planın peşinde! İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünden görüntüler!





18. BÖLÜM ÖZETİ:

Tahir'in göğsüne Cemil'in kör mermisi saplanmış kalmıştır. Üstelik Vedat, Cemil'in yarım bıraktığı işi tamamlamak için Tahir'in peşindedir. Denizden gelen kaplan Tahir, Vedat'a karşı ilk kez bu kadar savunmasızdır. Deli Tahir'in akan her damla kanda takati azalırken, ona can olan tek şey, Nefes'e olan sevdasıdır.

Nefes ise şimdi Tahir'den daha delidir. Tahir Kaleli'nin eşinden bekleneceği gibi; dağ gibi ayaktadır. İnandığı tek şeyi herkese haykırır: "Tahir bizi bırakmaz!"

Son nefesiyle kendisini Karadeniz'in serin sularına bırakan Tahir, Nefes'e verdiği sözü tutabilecek midir, yoksa sonsuza kadar Nefes'siz mi kalacaktır?

İŞTE MUHTEŞEM OYUNCU KADROSU

'Sen Anlat Karadeniz' muhteşem oyuncu kadrosu da çok konuşuldu. Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor, ve iddialı dizi daha ilk bölümünden bu yana başarısını devam ettiriyor.