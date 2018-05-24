Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Ertuğrul'un ardından Osman'ın hikayesini anlatmak istediğini belirterek, "Diriliş Ertuğrul, Osman'a doğru ilerleyecek. En büyük hayallerimden bir tanesi Diriliş Osman'ı yapmak" dedi.

Mehmet Bozdağ dizinin sezon finalin 7 Haziran'da olacağını belirterek, "Dizinin kesin finaliyle ilgili bir malumat yok. Daha ben de tam karar vermiş değilim. Ama yavaş yavaş Diriliş Ertuğrul, Osman'a doğru ilerleyecek. En büyük hayallerimden bir tanesi Diriliş Osman'ı yapmak. Ertuğrul'dan sonra Osmangazi'nin hikayesini anlatmak. Çalışıyorum, şu anda okumalar devam ediyor. Coğrafi geziler yapacağız bu yazın. Bu bölgeleri tamamıyla gezeceğiz. Niyet olursa Ertuğrul'dan daha büyük bir proje Diriliş Osman doğacak. Dizinin finali Bilecik'te olabilir bilmiyorum ama belki Diriliş Osman veya Ertuğrul'un finalini burada oyuncularla beraber, seyirciyle beraber izleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"DİZİDEN AYRILAN KARAKTERLER SONRASI BİZLERE TEPKİLERİN DE OLMASI ÇOK DOĞAL"

Diriliş Ertuğrul isimli dizinin yapımcılığını ve senaristliğini yürüten Mehmet Bozdağ son olarak diziden oyuncuları hayal dünyasına karakter olarak inşa edenin kendileri olduğunu söyleyerek, "Bunlar senarist ve yönetmendir. Oyuncuyu bütün hedefimiz gayemiz karakteri seyirciye sevdirmek. Tepki olduğu zaman da mutlu oluyoruz çünkü bizim sevdirdiğimiz karakter. O karakteri artık bir müddet rafa daha doğrusu senaryonun dışına alıyoruz. Projenin dışına alıyoruz. Tepkilerin de olması çok doğal çünkü çok seviyorlar zaten karakterleri mutluyuz biz" ifadelerini kullandı.