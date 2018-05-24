TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da geçtiğimiz bölümlerde kadroda önemli değişiklikler yaşanmış ve dört yeni isim dizinin kadrosuna katılmıştı.



Moğolların geri dönüşüyle dizinin kadrosuna Şerif Bozkurt, Barış Bağcı, Gönül Nagiyeva, Ali Buhara Mete dahil olmuştu.