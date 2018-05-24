TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da geçtiğimiz bölümlerde kadroda önemli değişiklikler yaşanmış ve dört yeni isim dizinin kadrosuna katılmıştı.
Moğolların geri dönüşüyle dizinin kadrosuna Şerif Bozkurt, Barış Bağcı, Gönül Nagiyeva, Ali Buhara Mete dahil olmuştu.
Diriliş Ertuğrul'a yeni transfer! (Moğol imparatoru Ögeday Han'ı canlandıran Kaan Çakır kimdir?)
TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da heyecan devam ediyor. Dizide yeni bir gelişme daha yaşandı. Diriliş Ertuğrul’un geniş oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim daha eklendi. Diriliş Ertuğrul’da Moğol imparatoru Ögeday Han'ı usta oyunculuğu ile öne çıkan Kaan Çakır canlandırıyor. Diriliş’te Ögeday Han'ı canlandıran Kaan Çakır kimdir, hangi projelerde yer almıştır, kaç yaşındadır? gibi sorular merak ediliyor. Öte yandan, Diriliş Ertuğrul’un 119. Bölümünde neler yaşandı ve diziye hangi sahne damga vurdu? İşte ayrıntılar…
TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da geçtiğimiz bölümlerde kadroda önemli değişiklikler yaşanmış ve dört yeni isim dizinin kadrosuna katılmıştı.
Etiketler: Diriliş Ertuğrul , ögeday han
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