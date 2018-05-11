Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşı karşıya gelen, T.M. Akhisar - Fenerbahçe karşılaşması dün (10 Mayıs Perşembe) atv ekranlarından canlı yayınlanarak futbol severleri ekrana kilitledi.



Atv ekranlarında canlı olarak yayınlanan karşılaşma nefesleri kesti, yayınlanan yüz program arasında birinci oldu. Tüm Kişiler'de 11,40 izlenme oranına ve 26,71 izlenme payına; AB Sosyal Statü'de 12,30 izlenme oranına ve 28,80 izlenme payına; +20 ABC1 Statüsün de ise 12,74 izlenme oranına ve 28,52 izlenme payına ulaşarak en çok izlenen program oldu.

TÜRKİYE KUPASI AKHİSAR'IN!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde T. M. Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Akhisarspor rakibi karşısında elde ettiği tarihi galibiyetle ilk kez finale çıktığı Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olurken Avrupa Kupalarına katılma hakkı da elde etti. Diyarbakır Stadyumu'nda 5 gole sahne olan nefes kesen mücadelede Teleset Mobilya Akhisarspor'a kupayı getiren golleri, 32'de Miguel Lopes, 69'da Sissoko ve 81. dakikada Barbosa kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri ise 56. dakikada Fernandao ve 86. dakikada Josef'ten geldi.