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Ziraat finali nefesleri kesti! En çok izlenen oldu!

Önceki akşam 'de yayınlanan finali milyonları ekrana kilitledi. T.M. Akhisarspor kupanın sahibi olurken ATV'de reytinglerde zirveye oturdu.

Zirvenin sahibi ATV!

Ziraat final maçında karşı karşıya gelen, T.M. Akhisar - Fenerbahçe karşılaşması dün (10 Mayıs Perşembe) ekranlarından canlı yayınlanarak futbol severleri ekrana kilitledi.

Atv ekranlarında canlı olarak yayınlanan karşılaşma nefesleri kesti, yayınlanan yüz program arasında birinci oldu. Tüm Kişiler'de 11,40 izlenme oranına ve 26,71 izlenme payına; AB Sosyal Statü'de 12,30 izlenme oranına ve 28,80 izlenme payına; +20 ABC1 Statüsün de ise 12,74 izlenme oranına ve 28,52 izlenme payına ulaşarak en çok izlenen program oldu.

TÜRKİYE KUPASI AKHİSAR'IN!
Ziraat Türkiye Kupası finalinde T. M. Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Akhisarspor rakibi karşısında elde ettiği tarihi galibiyetle ilk kez finale çıktığı Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olurken Avrupa Kupalarına katılma hakkı da elde etti. Stadyumu'nda 5 gole sahne olan nefes kesen mücadelede Teleset Mobilya Akhisarspor'a kupayı getiren golleri, 32'de Miguel Lopes, 69'da Sissoko ve 81. dakikada Barbosa kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri ise 56. dakikada Fernandao ve 86. dakikada Josef'ten geldi.

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  • 11 Mayıs 2018, Cuma 10:50
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hasan ali hasan ali

AKHİSAR SPORU TEBRİK EDİYORUM BAŞARILAR DİLİYORUM

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evet0
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cevapla 11.05.2018 14:11
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