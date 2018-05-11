Elmas ve Fazıl'ın evlenecek olması konakta büyük bir deprem yaratır. Cemal ve Safiye, bu evliliği engellemek ve Elmas'ı konaktan göndermek için çare düşünmektedir. Ali, rahatsızlanıp doktora gidince beyninde bir tümör olduğunu öğrenir. Doktor, çok umutlu konuşmaz. Ali yıkılmıştır. Kızı Çiçek'in büyüdüğünde babasını bir katil olarak bilmesini istemez ve cinayeti kendisinin değil, abisi Cemal Göreçki'nin işlediğini anlatmak zorundadır.
Aşk ve Mavi 65. son bölümüyle bu akşam ATV'de
Elmas ve Fazıl'ın evlenecek olması konakta büyük bir deprem yaratır. Ali, rahatsızlanıp doktora gidince beyninde bir tümör olduğunu öğrenir. Doktor, çok umutlu konuşmaz. Ali yıkılmıştır. Televizyon ekranlarının sevilen dizi Aşk ve Mavi heyecan dolu 65. son bölümüyle bu akşam 20:00'de ATV'de
Elmas ve Fazıl'ın evlenecek olması konakta büyük bir deprem yaratır. Cemal ve Safiye, bu evliliği engellemek ve Elmas'ı konaktan göndermek için çare düşünmektedir. Ali, rahatsızlanıp doktora gidince beyninde bir tümör olduğunu öğrenir. Doktor, çok umutlu konuşmaz. Ali yıkılmıştır. Kızı Çiçek'in büyüdüğünde babasını bir katil olarak bilmesini istemez ve cinayeti kendisinin değil, abisi Cemal Göreçki'nin işlediğini anlatmak zorundadır.
Etiketler: ATV , Aşk ve mavi
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