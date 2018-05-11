Sen Anlat Karadeniz 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 16. son bölüm özeti

Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken diziler arasında yer alan Sen Anlat Karadeniz'in bu akşam ekrana gelen 16. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Peki, Sen Anlat Karadeniz 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Anlat Karadeniz 17. yeni bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler...

SEN ANLAT KARADENİZ 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen 16. bölüm sonunda yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş başladı. Fakat Sen Anlat Karadeniz'in 17. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

SEN ANLAT KARADENİZ 16. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sen Anlat Karadeniz 16. bölümü ile seyircisiyle buluştu. Yiğit'i kurtarabilmek için hayatlarını birleştiren Nefes ve Tahir'in asıl savaşları şimdi başlamaktadır.İlk günden onlara zindan edilen hayata, el ele direnmeye kararlıdırlar. Tahir önce Nefes'i bir kaç kez düştüğü yerden kaldırmak zorunda kalır. Ama kendisi düştüğünde ve acıdan delirdiğinde, Nefes'in o kırılgan görünüşünün altındaki gerçek gücü görür ve büyülenir.

Vedat'ın cehenneminde direnebilmek için Yiğit'le kendisine bir masal dünyası yaratan Nefes, bu cehennemde de Tahir'le kendisine bir sevda türküsü yaratmaya başlamıştır. Ancak, Saniye'nin başını çektiği "dul bir kadınla evlenemezsin" cemiyetinin çığlıklarını bastırmaya çalışan bu türkü, Vedat'ın intikam çığlıklarını henüz duymamıştır.

Nefes ile Tahir'in evlenmeleri yüzünden çıldıran Vedat, Tahir'i öldürmeye ant içer. Kendi eliyle canına kıyamadığı Tahir'in ölmesi için bir maşa kullanmayı planlar. Planını gerçekleştirmek için masum bir canı, Mercan'ı kurban etmeye karar verir. Nefes ile Tahir evlenince dengesini iyice kaybeden Mercan, Vedat'ın şeytani planının kurbanı olacak mıdır?