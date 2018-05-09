Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle bu akşam ATV'de

Başladığı ilk günden itibaren reyting rekorları kıran ve henüz 8. bölümdeyken yurt dışına satılmaya başlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi hem Türkiye'de hem de dünyada heyecanla izlenmeye devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölümde yaşanacaklar, diziyi izleyen seyirciler için merak konusu oldu. Dizi Atv ekranlarında başladığında canlı olarak, bittiğinde yeni bölümü kaçıranlar ise tekrarını buradan hemen izleyebilecekler...

İşte sürprizlerle dolu Sen Anlat Karadeniz 16. bölüm 2. fragmanı:





SEN ANLAT KARADENİZ 16. BÖLÜM ÖZETİ



Yiğit'i kurtarabilmek için hayatlarını birleştiren Nefes ve Tahir'in asıl savaşları şimdi başlamaktadır. İlk günden onlara zindan edilen hayata, el ele direnmeye kararlıdırlar.

Tahir önce Nefes'i bir kaç kez düştüğü yerden kaldırmak zorunda kalır. Ama kendisi düştüğünde ve acıdan delirdiğinde, Nefes'in o kırılgan görünüşünün altındaki gerçek gücü görür ve büyülenir.







Vedat'ın cehenneminde direnebilmek için Yiğit'le kendisine bir masal dünyası yaratan Nefes, bu cehennemde de Tahir'le kendisine bir sevda türküsü yaratmaya başlamıştır.

Ancak, Saniye'nin başını çektiği "dul bir kadınla evlenemezsin" cemiyetinin çığlıklarını bastırmaya çalışan bu türkü, Vedat'ın intikam çığlıklarını henüz duymamıştır.







Nefes ile Tahir'in evlenmeleri yüzünden çıldıran Vedat, Tahir'i öldürmeye ant içer. Kendi eliyle canına kıyamadığı Tahir'in ölmesi için bir maşa kullanmayı planlar. Planını gerçekleştirmek için masum bir canı, Mercan'ı kurban etmeye karar verir.







Nefes ile Tahir evlenince dengesini iyice kaybeden Mercan, Vedat'ın şeytani planının kurbanı olacak mıdır?





SEN ANLAT KARADENİZ'İN 15. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU

Tahir, Yiğit için evlenme kararını bi kere almıştır; ok da yaydan çıkmıştır. Ona karşı olan tüm sesleri bastırır, hedefe kitlenir. O ses Nefes'in sesi olsa bile. Zaten yaylada söylediği "Vedat'ın artığıyla evlenecek misin?" sözünden dolayı Nefes'e çok kızgındır. Nefes'in söylediği hiçbir şeyi dinlemez, evleneceklerini herkese açıklar, ailesinin de, Nefes'in de karşısında dağ gibi durur.





Nefes için ise evlilik keskin bıçaktır. Evlense yanacaklar, evlenmese yanacaklar. Büyük çelişkisinin içinde çırpınırken, hayatının herkesten sakladığı en büyük acısı, onu uykularında yakalamaya başlar. Nefes'in evleneceği haberini alıp öfkeden çıldıran Vedat, bu evliliği engellemek için hazırladığı planını devreye sokar. Tahir ise Vedat'ı engellemeye çalışırken, geçmişte Vedat'ın canını bağışlamasına sebep olan sırrın iziyle karşılaşır. Tahir'le Nefes evlenebilecekler mi?



