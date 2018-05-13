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  1. Aşk ve Mavi 65. son bölümüyle bu akşam ATV'de

Cennet'in Gözyaşları bu akşam ATV'de

Cennet ve Selim'in hayatı başka bir yere evrilir. Melisa'nın oyununa inanıp Selim'i terk eden Cennet'i bu defa alttan almayacaktır Selim. Her şey tersine dönecektir. Yeni başlangıçlar, yeni ittifaklar. Cennet'in Gözyaşları bu akşam 20:00'de ATV'de

Cennetin Gözyaşları bu akşam ATVde

Cennet ve Selim'in hayatı başka bir yere evrilir. Melisa'nın oyununa inanıp Selim'i terk eden Cennet'i bu defa alttan almayacaktır Selim. Her şey tersine dönecektir. Yeni başlangıçlar, yeni ittifaklar. Tüm bunları başlatacak kişi de Arzu'dur. Tüm yaşananlar, çekilen acılar, küskünlükler, kızgınlıklar ve kötülükler. Hepsi için bir dur diyecektir Arzu. Hem de öyle bir dur diyecektir ki korkusuz Kaya bile karşısında titreyecektir. Cennet'in, Arzu'ya olan kızgınlığını, kırgınlığı bile geride kalacaktır. Çünkü artık Arzu eskisinden de daha güçlüdür. Anne olarak, bunca kötülüklere göğüs geren mağdur bir kadın olarak yeniden ayağa kalkacaktır. Yeni bir dönem başlıyordur artık.

  • 13 Mayıs 2018, Pazar 21:35
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