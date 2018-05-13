Cennet'in Gözyaşları bu akşam ATV'de

Cennet ve Selim'in hayatı başka bir yere evrilir. Melisa'nın oyununa inanıp Selim'i terk eden Cennet'i bu defa alttan almayacaktır Selim. Her şey tersine dönecektir. Yeni başlangıçlar, yeni ittifaklar. Tüm bunları başlatacak kişi de Arzu'dur. Tüm yaşananlar, çekilen acılar, küskünlükler, kızgınlıklar ve kötülükler. Hepsi için bir dur diyecektir Arzu. Hem de öyle bir dur diyecektir ki korkusuz Kaya bile karşısında titreyecektir. Cennet'in, Arzu'ya olan kızgınlığını, kırgınlığı bile geride kalacaktır. Çünkü artık Arzu eskisinden de daha güçlüdür. Anne olarak, bunca kötülüklere göğüs geren mağdur bir kadın olarak yeniden ayağa kalkacaktır. Yeni bir dönem başlıyordur artık.