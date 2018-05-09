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Serdar Ortaç'ın Eşi Chloe Loughnan sınırları zorladı!

Popçu Serdar Ortaç, ünlülerin marka danışmanı ve menajeri Selim Akar’ın YouTube kanalında yayınladığı ‘Selim Akar Sorarsa’ adlı internet programının konuğu oldu.



Popçu Serdar Ortaç, bir internet programının konuğu oldu. 90'lardan bu yana en çok konuşulan isimlerden olan Serdar Ortaç, özel hayatıyla ilgili merak edilenleri açıkladı.

  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 17:17
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