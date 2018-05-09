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Kim Milyoner Olmak İster'de güzel damgası!

TV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'in önceki gün yayınlanan bölümüne aslen istanlı olan isimli yarışmacı damga vurdu. 2012 yılından beri Türkiye'de yaşayan Kırgız güzel, Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünde yüksek lisansını tamamlıyor. Yarışmadaki hedefi 15 bin TL kazanmak olan Evgeniia Krivenko, performansıyla başta olmak üzere herkesi şaşırttı ve 30 bin TL ödülle ayrıldı. Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen yarışmacı, kazandığı parayla ailesine Türkiye'yi gezdirecek.

Kim Milyoner Olmak İsterde Kırgız güzel damgası!

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'in önceki gün yayınlanan bölümüne aslen istanlı olan isimli yarışmacı damga vurdu.

PERFORMANSIYLA HERKESİ ŞAŞIRTTI

Haberler.com'da yer alan habere göre; 2012 yılından beri Türkiye'de yaşayan Kırgız güzel, Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünde yüksek lisansını tamamlıyor. Yarışmadaki hedefi 15 bin TL kazanmak olan Evgeniia Krivenko, performansıyla başta olmak üzere herkesi şaşırttı ve 30 bin TL ödülle ayrıldı.

AİLESİNE TÜRKİYE'Yİ GEZDİRECEK

Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen yarışmacı, kazandığı parayla ailesine Türkiye'yi gezdirecek.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 14:29
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