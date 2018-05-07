H'ela'l olsun

İngiltere'de yaşayan Türk kızı, herkesi kendine hayran bıraktı... Başarısıyla göğsümüzü kabarttı. Muğlalı Mehmet Vural Demircan, yıllar önce gittiği İngiltere'de taksicilik yapmaya başladı. Burada Laura ile tanışıp mutlu bir birlikteliğe imza attı. Çift, bir süre sonra kızları Ela'yı kucaklarına aldı. 12 yaşındaki Ela May Melek Demircan ise birçok markanın çocuk modelliğini yapmaya başladı. Başarısı, ona farklı bir dünyanın kapılarını araladı. Küçük kız, 2013 yılında ülkede reyting rekorları kıran 'Leah Barnes' isimli dizinin seçmelerine katıldı. 60 kişi arasından yaptığı rol, ses tonu ve hareketleri ile jürinin ilgisini çekmeyi başardı.
"GURUR DUYUYORUZ"
Dizinin kadrosuna katıldı. 5 yıldır dizide büyük bir başarı gösteren Ela, 2 Haziran'da 20'ncisi düzenlenecek 'En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü'ne aday olmaya hak kazandı. Baba Demircan, kızının önünde parlak bir gelecek olduğunu vurguladı. "Kızım, dizinin temel taşlarından biri. Dizinin yönetmeni ve senaristleri Ela'nın dizide uzun süre kalacağını ve dizide büyüyeceğini ifade etmişti. Eşim, ilk çocuk modelliği işini söylediğinde biraz garip karşıladım. Benim yanıtımı beklemeden kayıt yaptırmıştı. İyi ki de beni beklememiş. Çocuğumuzun hayatı değişti. Onun oynadığı bölümleri kaydedip Türkiye'deki yakınlarımıza gönderiyoruz" ifadesini kullandı. Anne Laura ise kızıyla gurur duyduğunu vurguladı.
Ela May Melek Demircan'ı başarıya taşıyan 'Leah Barnes' isimli dizi, İngiltere'nin en çok izlenen gençlik draması olma özelliği taşıyor. Dizide bir grup arkadaşın okuldan iş dünyasına uzanan yolculuklarında entrika, dram ve aşkla dolu hayatları işleniyor. Hollyoaks adındaki hayali bir banliyö kasabasında geçen dizi, burada yaşayan gençlerin hayatını anlatıyor. Üniversite çağında olan bu gençler, dizinin merkezini oluşturduğu için, olayların büyük bir kısmı Hollyoaks Community College ve çevresinde geçiyor.
"GURUR DUYUYORUZ"
Dizinin kadrosuna katıldı. 5 yıldır dizide büyük bir başarı gösteren Ela, 2 Haziran'da 20'ncisi düzenlenecek 'En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü'ne aday olmaya hak kazandı. Baba Demircan, kızının önünde parlak bir gelecek olduğunu vurguladı. "Kızım, dizinin temel taşlarından biri. Dizinin yönetmeni ve senaristleri Ela'nın dizide uzun süre kalacağını ve dizide büyüyeceğini ifade etmişti. Eşim, ilk çocuk modelliği işini söylediğinde biraz garip karşıladım. Benim yanıtımı beklemeden kayıt yaptırmıştı. İyi ki de beni beklememiş. Çocuğumuzun hayatı değişti. Onun oynadığı bölümleri kaydedip Türkiye'deki yakınlarımıza gönderiyoruz" ifadesini kullandı. Anne Laura ise kızıyla gurur duyduğunu vurguladı.
Ela May Melek Demircan'ı başarıya taşıyan 'Leah Barnes' isimli dizi, İngiltere'nin en çok izlenen gençlik draması olma özelliği taşıyor. Dizide bir grup arkadaşın okuldan iş dünyasına uzanan yolculuklarında entrika, dram ve aşkla dolu hayatları işleniyor. Hollyoaks adındaki hayali bir banliyö kasabasında geçen dizi, burada yaşayan gençlerin hayatını anlatıyor. Üniversite çağında olan bu gençler, dizinin merkezini oluşturduğu için, olayların büyük bir kısmı Hollyoaks Community College ve çevresinde geçiyor.
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