Melisa ve Cennet kurtulabilecek mi?

Cennet içinde hala dolduramadığı boşlukları, acısını Arzu'nun bir hamlesiyle daha da derinleştirir. Arzu ne kadar gerçekleri anlatsa da Cennet inanmamayı seçer inatla. Arzu'nun tüm çırpınışları boşunadır. Bir de yetmezmiş gibi Kaya'nın belki de kendisi için son hamlesi ile yüz yüze gelir. Cennet düğün için hazırlıklar yaparken Melisa bu düğünü engellemek için her şeyi yapmaya hazırdır… Cennet evliliğine giden yoldayken Arzu da Kaya'nın tuzağına düşmüştür. Ama ne Kaya ne de Arzu olacakları hesap etmemiştir. Arzu ölümün kollarında çırpınıyordur!

