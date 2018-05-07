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  1. H'ela'l olsun

Dizi seyredecek eleman aranıyor

Dizi seyredecek eleman aranıyor
NETFLIX, tek işleri platformdaki içerikleri izlemek ve onlar hakkında kategori ve kılavuz bilgisi yazmak olan 30 kişiye para ödüyor. Şirket bu ekibi genişletmek için daha fazla 'profesyonel etiketçisi'ni işe almak istiyor. Bu işi yapacak olanlar, haftada 20 saatini Netflix'e ayırmak zorunda...
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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