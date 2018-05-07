NETFLIX, tek işleri platformdaki içerikleri izlemek ve onlar hakkında kategori ve kılavuz bilgisi yazmak olan 30 kişiye para ödüyor. Şirket bu ekibi genişletmek için daha fazla 'profesyonel Netflix etiketçisi'ni işe almak istiyor. Bu işi yapacak olanlar, haftada 20 saatini Netflix'e ayırmak zorunda...
Dizi seyredecek eleman aranıyor
Etiketler: netflix
- 07 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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