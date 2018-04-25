Ekranların sevilen dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu nedenle 'Diriliş Ertuğrul 116. Bölüm bugün var mı'' sorusunun cevabı büyük merak konusu oldu. Emir Sadettin Köpek'in de diziden ayrılmasının ardından yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. Yapımcı ekipten ise konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Peki 25 Nisan Çarşamba TRT 1 yayın akışı programına göre Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm bugün var mı?
Diriliş Ertuğrul 116. Yeni bölüm bugün var mı? İşte 25 Nisan TRT 1 yayın akışı
TRT 1 ekranlarının heyecan dolu dizisi Diriliş Ertuğrul’da yeni dönem başlıyor. Sadettin Köpek’in ölmesinin ardından gelecek bölümde neler olacağı büyük merak konusu. Dizi fragmanının yayınlanmaması nedeniyle ise ‘’Diriliş Ertuğrul 116. bölüm bugün var mı’’ sorusunun yanıtını arayanlar TRT 1 yayın akışı listesine bakmaya başladı. 25 Nisan Çarşamba TRT 1 yayın akışı programına göre Diriliş Ertuğrul 116. Yeni bölüm bugün var mı?
Ekranların sevilen dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu nedenle 'Diriliş Ertuğrul 116. Bölüm bugün var mı'' sorusunun cevabı büyük merak konusu oldu. Emir Sadettin Köpek'in de diziden ayrılmasının ardından yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. Yapımcı ekipten ise konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Peki 25 Nisan Çarşamba TRT 1 yayın akışı programına göre Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm bugün var mı?
Etiketler: Diriliş Ertuğrul , TRT , Ertuğrul Bey , 25 Nisan , yeni bölüm
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