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116. bugün var mı? İşte 1 yayın akışı

1 ekranlarının heyecan dolu dizisi ’da yeni dönem başlıyor. Sadettin Köpek’in ölmesinin ardından gelecek bölümde neler olacağı büyük merak konusu. Dizi fragmanının yayınlanmaması nedeniyle ise ‘’Diriliş Ertuğrul 116. bölüm bugün var mı’’ sorusunun yanıtını arayanlar TRT 1 yayın akışı listesine bakmaya başladı. Çarşamba TRT 1 yayın akışı programına göre Diriliş Ertuğrul 116. bugün var mı?



Ekranların sevilen dizisinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu nedenle ' 116. Bölüm bugün var mı'' sorusunun cevabı büyük merak konusu oldu. Emir Sadettin Köpek'in de diziden ayrılmasının ardından yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. Yapımcı ekipten ise konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Peki Çarşamba 1 yayın akışı programına göre Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm bugün var mı?
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 11:43
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