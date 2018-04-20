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Yol Durumu
  1. Kazanç 'dizi'si

bu akşam 'de

Mavi'nin Faysal'a doğrulttuğu silah boştur. Faysal önlemini almış, Mavi'nin bu hamlesini boşa çıkarmıştır. Zorla da olsa Mavi'yi hastaneye götürür. Testlerden Mavi'nin hamile olduğu sonucu çıkar. Heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de 'de.

Aşk ve Mavi bu akşam ATVde

"Faysal beni tehdit etti!"

Mavi'nin Faysal'a doğrulttuğu silah boştur. Faysal önlemini almış, Mavi'nin bu hamlesini boşa çıkarmıştır. Zorla da olsa Mavi'yi hastaneye götürür. Testlerden Mavi'nin hamile olduğu sonucu çıkar. Faysal bu bilgiyi Mavi'ye söylemez. Ali'ye dönmesinden korkmaktadır. Ali, tüm bunlardan habersiz Hasibe'nin de yardımıyla Mavi'yle görüşmeye çalışır. Faysal, Mavi'nin bebeğini düşürmesi için bir yol ararken Elmas'tan yardım ister. Elmas bir yandan Refika'yı ölüme iterken bir yandan da yardım etmeye karar verir.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 18:01
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