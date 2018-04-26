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'nin sevilen dizisi yine zirvede!

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi yine izleyenleri ekrana kilitledi. Dizi tüm kategorilerde 100 program arasında birinci oldu.

Sen Anlat Karadeniz yine zirvede!

, Tüm Kişiler'de %16,58 izlenme oranı ve %39,94 izlenme payı, Grubunda %11,84 izlenme oranı ve %29,42 izlenme payı alarak tüm kategorilerde 100 program arasında birinci oldu.

Yeni yılın adından en çok söz ettiren, 'nin iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz birinciliği kimselere kaptırmıyor. Dizi Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

Sen Anlat Karadeniz'in 12. Bölüm etiketi #oğlumuziçin, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! #oğlumuziçin etiketi, 1. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 10:42
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