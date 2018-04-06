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  1. Kanatsız Kuşlar bu akşam ATV'de

bu akşam 'de

Mavi'nin, Faysal'ın teklifini kabul etmekten başka bir şansı yoktur. Faysal, Mavi'yi çaresiz durumda bırakmıştır. Mavi, Ali'ye gider ve boşanmakta kararlı olduğunu söyler. Heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de 'de

Aşk ve Mavi bu akşam ATVde

"İnsan sevdiğine böyle yapmaz Mavi!"

Mavi'nin, Faysal'ın teklifini kabul etmekten başka bir şansı yoktur. Faysal, Mavi'yi çaresiz durumda bırakmıştır. Mavi, Ali'ye gider ve boşanmakta kararlı olduğunu söyler. Ali, çok üzülür. Mavi'nin söylemediği bir şeyler olduğunu düşünmektedir ama Mavi, Faysal'ın teklifinden hiç söz edemez. Başta Demirhan olmak üzere tüm sevdiklerinin hayatı söz konusudur. Adliye çıkışında Ali son kez Mavi'yle konuşmak için Hasibe'nin evine geldiğinde gördüğü şeye inanamaz.

Aşk ve Mavi 60. Bölüm fragmanı



Aşk ve Mavi 59. Bölüm

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  • 06 Nisan 2018, Cuma 18:52
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