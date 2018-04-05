;
Yol Durumu
  1. Karadeniz rüzgarı esti savurdu!

bu akşam 'de

Cemre, sevdiği adamda gözü olduğunu düşündüğü ablası Zeynep'e karşı adeta kontrolden çıkar. Ahmet, aralarına girerek onları ayırmaya çalışırken hiç beklenmeyen bir şey olur. bu akşam 20:00'de 'de

Kanatsız Kuşlar bu akşam ATVde

"Tüm kapılarımı kapattım sana!"

Cemre, sevdiği adamda gözü olduğunu düşündüğü ablası Zeynep'e karşı adeta kontrolden çıkar. Ahmet, aralarına girerek onları ayırmaya çalışırken hiç beklenmeyen bir şey olur. Muzaffer, oğlunun yaşadığı haberi karşısında şaşkındır. İnanmak istediği ama bir yandan da için için gerçek olmasından korktuğu durum karşısında aklı karışır. Bu konuda yanında olmasını ve desteğini istediği Nefise iyice çaresiz kalır. Yaşananlar, onların aşklarının bir sınavı olacak gibidir. Muzaffer, Cemre ile Zeynep'e kendi öz kızları gibi sahip çıkar. Gösterdiği tavır ve cesaret Nefise'nin de gözünden kaçmaz. Onur, Zeynep'in davranışına bir türlü anlam verememektedir. Bütün öfkesine rağmen onu sevmekten de vazgeçemeyince aşk acısını bastırmak için kendini olmadık işlere verir. Ancak bu sırada hiç hesap etmediği bir şey olur. Emre, etrafında olanlardan habersiz, adım adım gerçek babasına doğru yaklaşmaktadır. Sonunda herkesi şaşırtacak bir olayla Muzaffer, oğlunun yaşadığına emin olur.

Kanatsız Kuşlar 41. Bölüm fragmanı

Etiketler: ,
  • 05 Nisan 2018, Perşembe 20:43
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ