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  1. Sen Anlat Karadeniz bu akşam ATV'de

Karadeniz rüzgarı esti savurdu!

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi "Sen Anlat Karadeniz", Tüm Kişiler’de %15,65 izlenme oranı ve %33,63 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.



Yeni yılın adından en çok söz ettiren, atv'nin iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz birinciliği kimselere kaptırmıyor. Dizi Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve en çok izlenen yapım oldu.

Sen Anlat Karadeniz'in 11. Bölüm etiketi #endelitahir, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! #endelitahir etiketi, 1. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Ayrıca #endelitahir etiketi Dünya Trending Topics listesinde 9. Sıraya yükseldi.

  • 05 Nisan 2018, Perşembe 10:33
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