Karadeniz rüzgarı esti savurdu!





Yeni yılın adından en çok söz ettiren, atv'nin iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz birinciliği kimselere kaptırmıyor. Dizi Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve en çok izlenen yapım oldu.

Sen Anlat Karadeniz'in 11. Bölüm etiketi #endelitahir, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! #endelitahir etiketi, 1. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Ayrıca #endelitahir etiketi Dünya Trending Topics listesinde 9. Sıraya yükseldi.

