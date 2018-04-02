A Haber 41 aydır zirvede

Mehmetçik Afrin'e adım adım barış ve huzuru götürürken, Türkiye Zeytin Dalı Harekatı'nı A Haber'den izledi. Haber kanalları sıralaması içerisinde rakiplerini büyük bir farkla geride bırakan A Haber, her geçen gün kendini geliştirerek yoluna devam ediyor. Birçok kategoride birinci olarak Mart ayında yine Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı olan A Haber, 41 aydır aralıksız olarak sürdürdüğü birinciliği ile 3 yılı aşkın süredir zirvede. Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı ilk günden itibaren, sınır hattına adeta bir 'kanal' kurarak canlı yayınını aralıksız sürdüren A Haber, cephe hattında bulunan 50 kişilik ekibi ve Türkiye'nin dört bir yanında bulunan muhabir ağı ile gecesini gündüzüne katarak en son gelişmeleri ilk aktaran haber kanalı oldu. Harekat ile ilgili tüm gelişmeler dünyanın dört bir yanından ilgiyle takip edilirken Washington'dan Hollanda'ya, Suriye'den Rusya'ya dünyanın bir ucundan diğerine yayılmış muhabir ağı ile en sıcak haberler yine A Haber'den ekranlara geldi. Sıcak temasın yaşandığı cephede A Haber ekipleri, en kritik noktalarda haber nöbeti tutarken, operasyona dair tüm sıcak gelişmeler cephe hattından ekrana geldi, gündem uzman isimlerle canlı yayında değerlendirildi.

TÜRKİYE, AFRİN ZAFERİNİ A HABER'DEN İZLEDİ!

Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu günler süren operasyon sonrası Afrin merkezinde kontrolü sağladı. A Haber, günler süren nöbeti sonrasında, Afrin kent merkezinin terörden temizlendiği anlara şahitlik eden ilk medya ekibi oldu. Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünde gelen müjdeli haber; sınır hattından, Çanakkale'ye yurdun dört bir yanından canlı bağlantılar ile tüm gelişmeler an be an yayında aktarıldı. Kimi zaman canlı yayında çatışmanın ortasında kalan, kimi zaman terör örgütünden temizlenen köylerde, huzura kavuşan köy halkına uzatılan bir mikrofon ile görevini hakkı ile yerine getiren A Haber ekipleri, 7 gün 24 saat sınır hattından canlı yayınları, özel haberleri ile habercilik tarihinde ilklere imza attı.