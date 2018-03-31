Hayatları bir gecede değişen gençlerin hikayesi: MASUM DEĞİLİZ
Güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek tempolu senaryosuyla dikkat çeken 'Masum Değiliz', bugün Atv'de izleyiciyle buluşuyor.
Dizinin konsu şöyle: Lise arkadaşı olan Mert, Volkan ve Emir; birbirleri ile bağlarını asla koparmamışlardır. Umut ise, Mert'in nişanlanacağı Ceyda'nın kardeşi olarak ekibe sonradan dahil olmuştur. Olaylar, Mert ve Ceyda'nın nişan gününde başlar. Koruhan Ailesi nişan hazırlıkları ile uğraşırken; Umut, atölyesinde eniştesi Mert için parti vermektedir. Saatin geç olduğunu fark eden gençler, Emir'in kız arkadaşı olarak tanıttığı Deniz'i de alarak apar topar çıkarlar. Umut'un komşusu Selin ve ailesinin de hayatlarının en önemli gününe dahil olmasıyla; bu iki grup insanın kaderi, o gece yaşanan olayla trajik biçimde değişecek ve bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.
Dizinin başrol oyuncuları, dizi hakkındaki görüşlerini şu sözlerle anlattı:
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