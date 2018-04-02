"Annem yaşıyor..."

Hayati, bir anda ortaya çıkan ve kafasına silah dayayan Ozan'ın, kızına tuzak kuran adamlardan biri olduğunu düşünür. Ozan bu durumdan nasıl kurtulacaktır? Hem Hayati ve Bahar'ın güvenini kazanıp oradan kaçmalarına yardım etmeli, hem de Aziz'in adamlarının yanından kimliğini açık etmeden gitmelidir. Selçuk, Bahar'a ulaşır. Annesinin adını Selçuk'la işbirliği yaparak temize çıkarmayı umut eden Bahar büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Selçuk program karşılığında para ister, yurtdışına kaçacaktır. Ama bütün hesaplarına el koyulan Bahar'ın hiç parası yoktur. Hayati mafyanın parasını kullanabileceklerini söyler. Bahar için yol ayrımı başlamıştır. Annesinin bıraktığı kanıtı geri almak uğruna ilk defa elini kirletecektir. Kemal de rahat durmaz; Hayati'yi bitirecek hamlesini yapar. Kemal'le Hayati arasındaki savaşa bundan böyle Bahar da dahil olacaktır. Ozan, Bahar konusunda Aziz'in ne kadar gözü kara olduğunu anlar. Aziz'in isteklerine karşılık Ozan'ın tek bir isteği vardır. Bahar'a zarar vermemesi! Selçuk'un sakladığı programa giden yol, Hayati'yle Bahar'ın işbirliğini pekiştirirken onları hiç ummadıkları durumlarla yüzleştirir.



