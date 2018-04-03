Vedat ölüyor mu? Tahir neden tutuklandı? Sen Anlat Karadeniz'de heyecan dorukta





Mahkemenin şiddet uygulayan bir babaya velayet vermeyeceğini bilen Vedat, Nefes'in akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden bir dava dilekçesi hazırlamıştır.

Böylece Nefes'in şiddet iddialarını uydurduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.