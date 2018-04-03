Vedat ölüyor mu? Tahir neden tutuklandı? Sen Anlat Karadeniz'de heyecan dorukta

Mahkemenin şiddet uygulayan bir babaya velayet vermeyeceğini bilen Vedat, Nefes'in akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden bir dava dilekçesi hazırlamıştır.
Böylece Nefes'in şiddet iddialarını uydurduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.
Mahkemenin şiddet uygulayan bir babaya velayet vermeyeceğini bilen Vedat, Nefes'in akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden bir dava dilekçesi hazırlamıştır.
Böylece Nefes'in şiddet iddialarını uydurduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.