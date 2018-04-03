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Vedat ölüyor mu? Tahir neden tutuklandı? Sen Anlat Karadeniz'de heyecan dorukta

ATV ekranının çarşamba akşamlarına damga vuran reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'de yeni bölüm öncesi flaş gelişme yaşandı. Yayınlanan ikinci fragmanda Tahir'in tutuklandığı görülüyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Tahir, Vedat'ı vuracak mı? Nefes deliriyor mu? Tahir neden kelepçeleniyor. İşte yeni bölümden detaylar...



Mahkemenin şiddet uygulayan bir babaya velayet vermeyeceğini bilen Vedat, Nefes'in akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden bir dava dilekçesi hazırlamıştır.

Böylece Nefes'in şiddet iddialarını uydurduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.

  • 03 Nisan 2018, Salı 16:00
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