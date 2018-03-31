Mevsimler değişse de birinci değişmiyor!

atv, yayınladığı dizi ve programlarıyla Mart ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün - 20+ABC1, Prime Time – Tüm Kişiler kategorilerinde en çok izlenen kanal oldu.

Kantar Medya'dan alınan verilere göre, Mart ayında da yüksek izlenme oranlarına sahip olan atv, 2016 yılında olduğu gibi 2017'yi de birincilikle bitirmişti.

"DİZİ ATV'DE İZLENİR!"

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını taşımaya devam ediyor. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 10 sezondur ekranda yer alan Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, Son Durak dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen, çok izlenilen dizi ve programları ile ilgili pek çok çok detay ile özel ana ulaşabileceğiniz Dizi TV, izleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden, Kocasıyla birlikte mutlu bir hayatı varken annesinin ölümüyle tüm hayatı tersine dönen bir kadının hikayesini sürprizlerle dolu senaryosuyla ve hiç bitmeyen yüksek temposuyla anlatan 8. Gün, yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin efsane bir oyuncu kadrosuyla ekrana aktarılan hikâyesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı yeni dizi Sen Anlat Karadeniz, hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ve çocukları için her türlü fedakârlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsünün anlatıldığı Kanatsız Kuşlar, gençliği cezaevinde geçmiş, sevmeyi öğrenmeye fırsatı olmamış Ali ve hiç kimseyi sevmeyen Mavi'nin hikâyesi Aşk ve Mavi, bir kadının, bir annenin sırlarla dolu geçmişi; hiç kopmayan kördüğüm haline gelen bağların, gerçek aşkın hikâyesi olan Cennet'in Gözyaşları, hafta içi her gün ekranlara gelen günlük dizi Beni Bırakma ve Ziraat Türkiye Kupası maçları, Mart ayında final yapan, yetimhanede ailesiz büyüyerek hayata tutunmaya çalışan 5 genç kızın hayat hikâyesi Kırgın Çiçekler, hiçbir şeyin benzeri kendisi değildir sloganıyla yola çıkan ve mezarcı Bahtiyar'ın istemeden silah kaçakçısı Rıfat Çakar'ın yerine geçmek zorunda kaldığında başına gelen trajikomik olayları eğlenceli bir dille anlatan Bahtiyar Ölmez birinciliğe taşıdı.

Milyonları ekrana kilitleyen atv, yeni yılda da coşku, sevgi, aşk, tutku ve heyecan dolu dizilerle kaldığı yerden devam edecek…



