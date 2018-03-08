;
Yol Durumu
  1. EDHO yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'de ATV'de
  2. Sen Anlat Karadeniz'in yeni fragmanı yayınlandı!

bu akşam 20:00'de 'de

Nefise, esrarengiz bir şekilde hastaneden kaçırılır. Muzaffer çıldırmıştır. Polislerle beraber iz peşinde koşarken çocuklara olayı söylememesi için Azime'yi uyarır. Azime, çocuklara Muzaffer'i de zan altında bırakacak bir yalan söyler. yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'de ekranlarında.

Kanatsız Kuşlar bu akşam 20:00de ATVde

''Ölümlerden ölüm beğen...''

Nefise, esrarengiz bir şekilde hastaneden kaçırılır. Muzaffer çıldırmıştır. Polislerle beraber iz peşinde koşarken çocuklara olayı söylememesi için Azime'yi uyarır. Azime, çocuklara Muzaffer'i de zan altında bırakacak bir yalan söyler. Ahmet, Cemre ile her şey istediği gibi gittiği için keyiflidir. Ama ne olduğunu anlamadığı bir şekilde saldırıya uğrar. Cemre eve döndüğünde Emre öfkeyle onu bekliyordur.

Bu arada Onur ile Muzaffer de gerilir. Muzaffer'in Ahmet'e olan güveni Onur'u deli etmektedir. Zira şirketle ilgili kötü haberler yayanların Ahmet ile Talat olduğuna emindir. Nefise, gözlerini nihayet açar. Ancak bilmediği bir yerdedir. Uyandığında karşısında gördüğü kişi, onun için tam bir sürpriz olacaktır.

Kanatsız Kuşlar 37. Bölüm fragmanı


Kanatsız Kuşlar 36. Bölüm

Etiketler: ,
  • 08 Mart 2018, Perşembe 19:01
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar