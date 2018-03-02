Kanatsız Kuşlar 36. Bölüm 02 Mart 2018, Cuma

Nefise kurtulabilecek mi?



Nefise için yapılacak bir şey yoktur. Herkesin üzerine büyük bir ağırlık çöker. Muzaffer, suçluluk duygusu ve sorumlulukla çocukları sahiplenir. Öte yandan Onur, Nefise'nin başına gelenlerden habersizdir. Vicdanı zaten rahat değildir. Bu yüzden suçsuzluğunu kanıtlamak gibi de bir çaba harcamaz. Sevdiği adamın masumiyetinden emin olan Zeynep, onu özgürlüğüne kavuşturmakta kararlıdır ve var gücüyle koşturur. Buna rağmen Zerrin, pençelerini iyiden iyiye çıkarmıştır. Onur'un koğuş arkadaşı Seyfi ise gizemli ve ilginç bir adamdır. Onur'u sevmiştir ve bu sevgiden Ahmet de payına düşeni alır.