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bu akşam saat 20:00'de 'de

Bahçenin kazılmasıyla Yavuz'un cesedinin orada olmadığı anlaşılır. Kader paniğe kapılarak Yavuz'un yaşadığını iddia eder. Kızlar korku içinde kalır. Sevilen dizi 'in yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de 'de.

Kırgın Çiçekler bu akşam saat 20:00de ATVde

"Ali her şeyi biliyor!"

Bahçenin kazılmasıyla Yavuz'un cesedinin orada olmadığı anlaşılır. Kader paniğe kapılarak Yavuz'un yaşadığını iddia eder. Kızlar korku içinde kalır. Ali olayın iç yüzünü öğrenerek, kızları teslim olmaları için ikna eder. Kızlar hamile olduğu için Songül'ü olayın dışında tutarlar. Herkes sevdikleriyle vedalaşırken, Songül'ün kardeşlerini hapse göndermeye niyeti yoktur.


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  • 05 Mart 2018, Pazartesi 18:38
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