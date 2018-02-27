Kırgın Çiçekler 111. Bölüm

Ali, Nazan'dan şüpheleniyor!
Nazan'a gelen fotoğrafı gören kızlar korku içinde kalır. Sırlarını bilen biri vardır. Kader, Neriman Hanım'dan şüphelenerek onunla yüzleşir. Nazan susması karşılığında şantajcıya istediği parayı verir. Ali, Nazan'ın arabasında kan izlerini görünce, ondan şüphelenmeye başlar. Bahçenin kazılmasıyla Yavuz'un cesedinin yerinde olmadığı anlaşılır. Paniğe kapılan kızlar, ne yapacaklarını bilememektedir.
Kırgın Çiçekler 111. Bölüm27 Şubat 2018, Salı
Ali, Nazan'dan şüpheleniyor!
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