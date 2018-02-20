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'da sürpriz isim

Yaz sezonundan bu yana beğeniyle izlenen 'ın kadrosuna genç ve güzel bir yıldız daha katıldı. Dizide Mine karakterini canlandıracak olan Buse Çelik, aynı zamanda 'ın da yeğeni.

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  • 20 Şubat 2018, Salı 10:40
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