Yaz sezonundan bu yana beğeniyle izlenen Kanatsız Kuşlar'ın kadrosuna genç ve güzel bir yıldız daha katıldı. Dizide Mine karakterini canlandıracak olan Buse Çelik, aynı zamanda Nurgül Yeşilçay'ın da yeğeni.
Kanatsız Kuşlar'da sürpriz isim
Etiketler: Nurgül Yeşilçay , Kanatsız Kuşlar , Buse Çelik
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kalan karakter 1000
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