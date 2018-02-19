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Yol Durumu
  1. Aşk ve Mavi 53. bölüm fragmanında Ali çılgına dönüyor
  2. Bahtiyar Ölmez 14. Bölümde neler olacak?

bu akşam saat 20:00'de 'de

Cemre, Meral, Songül ve Eylül, Yavuz'u kapının önünde kanlar içinde yatarken görünce şok olurlar. Kader dehşetle aşağı iner. Yavuz ölmüştür. Nefeslerin tutulacağı 'in yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de 'de..

Kırgın Çiçekler bu akşam saat 20:00de ATVde

"Ben birini öldürdüm!"

Cemre, Meral, Songül ve Eylül, Yavuz'u kapının önünde kanlar içinde yatarken görünce şok olurlar. Kader dehşetle aşağı iner. Yavuz ölmüştür. Nazan sesleri duyup dışarı çıkar. Kızlar teslim olmak isteyince Nazan engel olur. Kader'in hapis yatacağını söyleyerek kızları korkutur. Yavuz'un cesedini ortadan kaldırmak için plan yaparlar. Babasının birden ortadan kayboluşuna anlam veremeyen Serkan, Ali'den yardım ister. Kızlar bu sırrı sonsuza kadar saklamak için yemin ederler…

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 18:32
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