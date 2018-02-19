ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

NEFES YİNE VEDAT'IN ELİNE DÜŞÜYOR

Yeni bölüm fragmanında Nefes tam kurtuldum derken, Vedat'in eline düşüyor. İşkencelere maruz kalan Nefes'i kurtarmak için Tahir canını dişine takıyor.

HERKES YENİ BÖLÜMÜ BEKLİYOR

Reyting rekortmeni Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.