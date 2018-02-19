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'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nefes, yine işkencelere maruz kalıyor

İzleyiciye çarşamba günlerini iple çektiren 'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Nefes yine, psikopat Vedat'ın işkencelerine maruz kalıyor.

Sen Anlat Karadenizin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nefes, yine işkencelere maruz kalıyor

ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi 'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

NEFES YİNE VEDAT'IN ELİNE DÜŞÜYOR
Yeni bölüm fragmanında Nefes tam kurtuldum derken, Vedat'in eline düşüyor. İşkencelere maruz kalan Nefes'i kurtarmak için Tahir canını dişine takıyor.

HERKES YENİ BÖLÜMÜ BEKLİYOR
Reyting rekortmeni Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 12:34
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