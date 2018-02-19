;
Yol Durumu
  1. Bahtiyar Ölmez 14. Bölümde neler olacak?

'in büyük başarısı!

ekranlarında yayınlanan , 'dünya genelinde en çok tweet atılan dizi listesinde' tek Türk dizisi olarak büyük bir başarı elde etti.

Sen Anlat Karadenizin büyük başarısı!
'nin yeni dizisi , yayınlandığı gündem bu yana hem çok izleniyor hem de çok konuşuluyor. Milliyet yazarı dizinin dünyada konuşulduğunu yazdı.

TEK TÜRK DİZİSİ SEN ANLAT KARADENİZ

Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, dünya genelinde en çok yorum alan dizi ve programlar arasında, Sen Anlat Karadeniz ilk 10'da olduğunu yazdı. Milliyet yazarı Sina Koloğlu, bugünkü yazısında şunları yazdı:

"WIT (World Information Tracking), dünya üzerindeki TV programlarıyla ilgili eğilimler üzerine araştırma yapan uzman bir kuruluş. Geçtiğimiz ocak ayında dünyada en çok yorum alan 10 program ve diziyi açıkladı. Buna göre 'Sen Anlat Karadeniz', 45 bin tweet yorumuyla dünyada altıncı sırada... Arjantinli pop star Lali Esposito'nun reality TV programı 'Lali', 185 bin tweet'le birinci olmuş."
Etiketler: , ,
  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 06:54
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar