Bahtiyar Ölmez 14. Bölümde neler olacak?

ATV ekranlarında her cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşan dizisi Bahtiyar Ölmez 13. bölümü yayınlandı. Bahtiyar Ölmez dizisinin bu hafta yayınlanan son bölümünde Bahtiyar'ın beklenmedik şekilde hapishaneye düşmesi izleyicilere nefes kesen dakikalar yaşattı. Bahtiyar Ölmez 13. son bölümün hemen arkasından sabırsızlıkla beklenen Bahtiyar Ölmez 14. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Anıl'ın Rıfat Çakar'dan aldığı örneklerle yapılan DNA testi sonrasında hiç beklenmedik bir şey olur. Memduh ve Bahtiyar, Anıl'ın delirdiğine kanaat getirir. Öte yandan Aylin, Himmet'in dükkanındadır ve Bahtiyar'ın gerçek kimliğine adım adım yaklaşmaktadır. Bahtiyar durumu haber alır, evine gider, Aylin'i evden uzaklaştırır, ama Aylin'in aklında cevaplanmamış sorular kalmıştır! Aylin, villada Çağla'nın elindeki fotomontaj fotoğrafları görünce Çağla'ya saldırır ve bir müddet bu sorulardan uzaklaşır!



Ama Vildan'dan gelen mesaj Aylin'i tekrardan Bahtiyar'ın gerçek kimliğinin peşine takacaktır! Caner'in, Nuran, Şinasi ve Ramazan'a oynadığı oyunlar ölüm saçmaktadır. Şinasi, ölüm oyununda ölümle baş başadır. Bahtiyar, Caner, Nuran, Ramazan ve Şinasi'yi kaçırıldığını öğrenince Caner'in peşine düşer. Aylin'se Bahtiyar'ın sırrının peşindedir ve Bahtiyar'ın evine girip, fotoğrafını görür!