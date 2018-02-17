İstanbul'da işadamı Sabri Altunbay'ın evinin önünde 12 kurşunla öldürülmesi olayı, Müge Anlı'nın programında yapılan bir itirafla aydınlandı. Olay şöyle gelişti. Arif-Havva Çatal çifti, kızları Safiye Ünlübaş'ın bulunması için Anlı'nın programına başvurdu.