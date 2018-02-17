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'da tüyler ürperten itiraf

Müge Anlıda tüyler ürperten itiraf

'da işadamı Sabri Altunbay'ın evinin önünde 12 kurşunla öldürülmesi olayı, 'nın programında yapılan bir itirafla aydınlandı. Olay şöyle gelişti. Arif-Havva Çatal çifti, kızları Safiye Ünlübaş'ın bulunması için Anlı'nın programına başvurdu.

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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi 11:22
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