;
Yol Durumu
  1. atv'ye ABD'den dev ödül
  2. Sen Anlat Karadeniz dizisi nerede çekiliyor? ATV dizisi seti nerede?

Aşk ve Mavi 53. bölüm fragmanında Ali çılgına dönüyor

Aşk ve Mavi yayınlanan 53. bölüm fragmanıyla izleyicilerine gerilim dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Her hafta cuma akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam eden Aşk ve Mavi dizisinin yeni bölümünde Mavi'nin kolyesinin Faysal'ın evinde çıkması Ali'yi yıkmıştır. İşte, Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı.

Aşk ve Mavi 53. bölüm fragmanında Ali çılgına dönüyor

Aşk ve Mavi yayınlanan 53. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde gerilim iyice artacak. Yeni bölümde Ali, Mavi ve Faysal arasında bir ilişki olduğunu düşünüp çılgına döner. İşte, Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mavi'nin kolyesinin Faysal'ın evinde çıkması Ali'yi yıkmıştır. Ali, Mavi ve Faysal arasında bir ilişki olduğunu düşünüp çılgına döner. Mavi'yle kavga ederler. Artık zengin olmadıklarını ve ellerindeki her şeyi Faysal'a kaptırdıkları gerçeğiyle yüzleşen Refika, bu durumu atlatmaya çalışırken ailesine de bu gerçeği sakladıkları için çok kızgındır. Ali, Mavi'ye haksızlık ettiğini düşünerek, onunla konuşmak üzere Hasibe'nin evine gitmeye karar verir ama beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

  • 16 Şubat 2018, Cuma 13:41
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar